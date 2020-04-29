Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 145 ölüm Hollanda'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son bir günde 145 kişi daha öldü.

Hollanda'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son bir günde 145 kişi daha öldü. Ülkede toplam can kaybı 4 bin 711'e yükseldi.

Hollanda'da koronavirüsten can kayıpları devam ediyor. Ülkede 145 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 711'e yükselirken; toplam vaka sayısının 38 bin 802'ye ulaştığı bildirildi.

Kaynak: DHA