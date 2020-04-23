Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 123 ölüm
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Koronavirüs, Hollanda, Dünya, Haber

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 123 ölüm

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 123 kişi yaşamını yitirdi.

23.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:13
Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 123 ölüm

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 123 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 4 bin 177'ye çıktı.

Hollanda'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede bir günde 123 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 177'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 35 bin 729 olarak açıklandı.


Kaynak: DHA

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