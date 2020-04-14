Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 122 ölüm
Hollanda'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 122 kişi yaşamını yitirdi.
14.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:06
Hollanda'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 122 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 945'e çıktı.
Hollanda'da bir günde 122 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 945'e ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı ise 27 bin 419 olarak açıklandı.
Kaynak: DHA