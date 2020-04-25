Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 120 ölüm
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Koronavirüs, Hollanda, Dünya, Haber

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 120 ölüm

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 120 hayatını kaybetti.

25.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:14
Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 120 ölüm

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 120 hayatını kaybetti. Ülkede toplan can kaybı 4 bin 409'a yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Hollanda'da koronavirüs salgınından 120 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, toplam can kaybı 4 bin 409'a yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 37 bin 190 olarak açıklandı.


Kaynak: DHA

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