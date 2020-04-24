Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 112 ölüm
Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 112 kişi hayatını kaybetti.
24.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:10
Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 112 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 4 bin 298'e yükseldi.
Hollanda'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede 112 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 298'e yükselirken; toplam vaka sayısı ise 36 bin 535 olarak açıklandı.
Kaynak: DHA