Hollanda'da son 24 saatte 366 yeni koronavirüs vakası açıkladı
Avrupa'da koronavirüs vakalarının tekrar yükselişe geçmesiyle Hollanda, günlük 366 yeni vaka açıkladı.
02.08.2020 16:26 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:04
Avrupa'da koronavirüs vakalarının tekrar yükselişe geçmesiyle Hollanda, günlük 366 yeni vaka açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 55 bin 88'e ulaştı.
Koronavirüs kaynaklı ölümlerin düşük olduğu ülkede son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybederken, virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 6 bin 149'a yükseldi.
Kaynak: DHA