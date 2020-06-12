Hollanda'da sömürgeci geçmişi hatırlatan heykel ve bina tahrip edildi
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Hollanda'da sömürgeci geçmişi hatırlatan heykel ve bina tahrip edildi

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından Hollanda'da sömürgeci geçmişi hatırlatan heykel ve bina tahrip edildi.

Hollanda'da sömürgeci geçmişi hatırlatan heykel ve bina tahrip edildi
12.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:08

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından Hollanda'da sömürgeci geçmişi hatırlatan heykel ve bina tahrip edildi.

Hollanda medyasındaki haberlerde, kendilerini "Hiçbir zamanın kahramanları" olarak adlandırılan bir grup tarafından, Rotterdam kentindeki eski Amiral Piet Hein'in heykeline ve 15'inci ile 16'ıncı yüzyıllarda yaşayan eski Koramiral Witte de With'in adını taşıyan sanat merkezinin ön cephesine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Haberde, dün gece, 15'inci ve 16'ıncı yüzyıllarda yaşayan Hein'in heykelinin üzerine kırmızı boya sürülerek "Katil" ve "Hırsız" yazıldığı, sanat merkezinin ön cephesinde ise kırmızı boyayla el izleri bırakıldığı ifade edildi. Grubun, sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, kırmızı el izlerinin With'in 16'ıncı yüzyılda Hollanda Doğu Hint Adaları'nda gerçekleştirdiği "sömürgeci şiddeti" temsil ettiği kaydedildi.

"Tarihi silemezsin"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise bugün düzenlediği basın toplantısında, "tartışmalı tarihsel figürlerin" heykellerini tahrip edenlerin duygularını anladığını belirterek "Fakat bu bir çözüm değil çünkü tarih tarihtir. Tarihi silemezsin. Yani heykeli yıkıp suya atarak 'Bu artık şimdi yok' diyemezsin." ifadesini kullandı.

Hollanda'nın 1616-1658'de koramiralı olan With'in ve aynı yüzyılda amiral olan Hein'in, Hollanda kolonileri kurdukları, köle ticareti yaptıkları ve sanat eserleri çaldıkları belirtiliyor.

Kaynak: AA

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