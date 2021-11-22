Hollanda'da Sokak Gösterilerinde Şiddet Devam Ediyor
Hollanda'da Covid-19 kısıtlamalarını protesto edenler iki gecedir sokaklardaydı.
Hollanda'da Covid-19 kısıtlamalarını protesto edenler iki gecedir sokaklardaydı. Beş polis memurunun yaralandığı olaylarda üç eyaletten 28 kişi gözaltına alındı. Lahey sokaklarında bisikletler ateşe verildi, trafik tıkandı, atlı polisler düzeni yeniden sağlamak için uğraştı
Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül— Haberler (@Haberler) November 22, 2021
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