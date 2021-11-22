Hollanda'da Sokak Gösterilerinde Şiddet Devam Ediyor - Haberler
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Hollanda'da Sokak Gösterilerinde Şiddet Devam Ediyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Hollanda'da Covid-19 kısıtlamalarını protesto edenler iki gecedir sokaklardaydı.

Hollanda'da Covid-19 kısıtlamalarını protesto edenler iki gecedir sokaklardaydı. Beş polis memurunun yaralandığı olaylarda üç eyaletten 28 kişi gözaltına alındı. Lahey sokaklarında bisikletler ateşe verildi, trafik tıkandı, atlı polisler düzeni yeniden sağlamak için uğraştı

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