Hollanda'da Sokak Gösterilerinde Şiddet Devam Ediyor

Hollanda'da Covid-19 kısıtlamalarını protesto edenler iki gecedir sokaklardaydı. Beş polis memurunun yaralandığı olaylarda üç eyaletten 28 kişi gözaltına alındı. Lahey sokaklarında bisikletler ateşe verildi, trafik tıkandı, atlı polisler düzeni yeniden sağlamak için uğraştı

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

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