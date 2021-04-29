Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 3 ayda kesilen para cezası 9 milyon avroyu aştı
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Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 3 ayda kesilen para cezası 9 milyon avroyu aştı

Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 3 ayda kesilen para cezası 9 milyon avroyu aştı
Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 23 Ocak-28 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara, 9 milyon 25 bin avro para cezası kesildi.

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 23 Ocak-28 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara, 9 milyon 25 bin avro para cezası kesildi.

Hollanda polisince yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının toplum ve polis üzerinde önemli etki oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, 23 Ocak-30 Mart döneminde 21.00-04.30 saatlerinde, 31 Mart-28 Nisan döneminde 22.00-04.30 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağında toplam 95 bin ceza tutanağı yazıldığı ifade edildi.

Hollanda polisinin bu yılın ilk 3 ayında 212 bin saat fazla mesai yaptığı aktarılan açıklamada, bunun geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 65 daha fazla olduğu kaydedildi.

Bu yılın ilk 4 ayında 1500 protesto gösterisi yapıldığı ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre iki katı, 2019'un ilk 4 ayına göre ise yüzde 20 daha fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Özellikle protesto gösterilerinin polisin daha fazla mesai yapmasına neden olduğu vurgulandı.

Bir ceza bedelinin 95 avro olduğu ve bu kapsamda son 3 ayda kesilen para cezasının da 9 milyon 25 bin avroya tekabül ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

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