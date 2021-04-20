Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlaması 28 Nisan'dan itibaren kaldırılıyor
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Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlaması 28 Nisan'dan itibaren kaldırılıyor

Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlaması 28 Nisan'dan itibaren kaldırılıyor
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 28 Nisan'dan itibaren kaldırıldığını açıkladı.

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 28 Nisan'dan itibaren kaldırıldığını açıkladı.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin düzenlediği ortak basın toplantısında, kısıtlamalarının gevşetilmesi için ilk adımın 28 Nisan'dan itibaren atılacağı bildirildi.

Gevşetilen tedbirler kapsamında 23 Ocak'tan itibaren 21.00-04.30 arasında uygulanan daha sonra 22.00-04.30 olarak değiştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının 28 Nisan itibariyle kaldırıldığı belirtildi.

Rutte, günlük vaka sayılarının istikrar kazandığını, ileriye yönelik hasta sayılarında azalma beklediklerini ve bu sebeple geleceğe umutlu bakılabileceğini belirtti.

Gevşetilen diğer tedbirler

Rutte, Aralık'ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış Kovid-19 tedbirlerinin bazılarında da 28 Nisan itibarıyla gevşemeye gidildiğini açıkladı.

Buna göre evlere alınabilecek misafir sayısı bir kişiden ikiye yükseltildi.

Cenazelere katılacak kişi sayısı da 50'den 100'e çıkarıldı.

Ehliyet sınavları tekrar yapılmaya başlanacak.

Kafe, bar ve restoranlar açık kısımlarına ve teraslarına mesafe ve hijyen kurallarına uymak kaydıyla saat 12 ile akşam 6 arasında müşteri alabilecek.

Temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar randevu alma zorunluluğu olmaksızın açılacak.

Yükseköğretimde haftada bir gün yüz yüze eğitime 26 Nisan itibarıyla geçilecek.

-Johnson and Johnson aşısı yarından itibaren uygulanmaya başlayacak

Sağlık Bakanı de Jonge yarında itibaren Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlanacağını belirtti.

De Jonge Johnson & Johnson aşısının faydasının riskinden daha fazla olduğunu ve kullanılmaması için bir neden bulunmadığını belirtti.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) bugün yaptığı açıklama Johnson & Johnson şirketinin geliştirdiği aşıyla çok nadir görülen kanda pıhtılaşma vakaları arasında olası bir bağlantı bulunduğunu ancak aşının faydalarının risklerine ağır bastığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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