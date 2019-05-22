Hollanda'da Sığınmacıların Suçunu Gizlediği İddia Edilen Bakan İstifa Etti

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Mark Harbers, suç işlemiş sığınmacılarla ilgili hata yapıldığı gerekçesiyle istifa etti.

Geçtiğimiz hafta basına sızan haberde sığınmacılar tarafından işlenen 4 tecavüz ve 31 cinayet suçunun 'diğer' başlığı altına konularak 'gizlendiği' ortaya çıkmıştı. Euronews.com'da Görüntüle