Hollanda'da Sığınmacıların Suçunu Gizlediği İddia Edilen Bakan İstifa Etti

Hollanda'da Sığınmacıların Suçunu Gizlediği İddia Edilen Bakan İstifa Etti

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Mark Harbers, suç işlemiş sığınmacılarla ilgili hata yapıldığı gerekçesiyle istifa etti. Geçtiğimiz hafta basına sızan haberde sığınmacılar tarafından işlenen 4 tecavüz ve 31 cinayet suçunun 'diğer' başlığı altında konularak 'gizlendiği' ortaya çıkmıştı.

Hollanda'da Sığınmacıların Suçunu Gizlediği İddia Edilen Bakan İstifa Etti

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Mark Harbers, suç işlemiş sığınmacılarla ilgili hata yapıldığı gerekçesiyle istifa etti.

Geçtiğimiz hafta basına sızan haberde sığınmacılar tarafından işlenen 4 tecavüz ve 31 cinayet suçunun 'diğer' başlığı altına konularak 'gizlendiği' ortaya çıkmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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