Hollanda'da Sarı Yeleklilerden Eylem

Hollanda'da sarı yelekliler, 11'inci kez farklı kentlerde hükümeti protesto etti.

Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine başkent Amsterdam, Lahey ve Rotterdam'ın da aralarında olduğu farklı kentlerde toplandı.

Genellikle ülkedeki aşırı sağ grupların yer aldığı gösterilerde, Başbakan Mark Rutte ve hükümet politikaları protesto edildi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Hollanda Parlamentosu'nun arkasında toplanan bir grup sarı yelekli, halkı gösteriye katılarak hükümeti protesto etmeye davet etti.

Kaynak: AA