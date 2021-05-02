Hollanda'da şampiyon Ajax!
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Hollanda'da şampiyon Ajax!

Hollanda'da şampiyon Ajax!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) evinde Emmen'i 4-0 mağlup eden Ajax, bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) evinde Emmen'i 4-0 mağlup eden Ajax, bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Eredivisie'nin 31. haftasına en yakın takipçisi PSV Eindhoven'ın 12 puan önünde lider giren Ajax, küme düşme hattındaki Emmen'i ağırladı. Timber, Haller, Rensch ve Klaassen'in golleriyle mücadeleyi 4-0 kazanan Ajax, puanını 79'a çıkararak şampiyonluğunu ligin bitimine 3 hafta kala ilan etti.

Tarihinde 35. lig şampiyonluğuna uzanan Ajax, 31 maçta 25 galibiyet 4 beraberlik elde etti.

Hollanda'da geçen sezon lig, Ajax ve Az Alkmaar liderliği averajla paylaşırken 25. haftada korona virüs salgını nedeniyle iptal edilmişti.

(Güven Mert Ercan/İHA)

Hollanda'da şampiyon Ajax!
Hollanda'da şampiyon Ajax!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hollanda liginde Emmen'i 4-0 yenen Ajax şampiyon oldu
Hollanda liginde Emmen'i 4-0 yenen Ajax şampiyon oldu
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