Hollanda'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri Rutte'nin partisi kazandı
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Hollanda'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri Rutte'nin partisi kazandı

18.03.2021 01:14 | Son Güncelleme: 18.03.2021 01:22
Hollanda'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri Rutte'nin partisi kazandı

Hollanda'daki genel seçimlerini, ilk sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mark Rutte'nin önderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) kazandı.

Hollanda'daki genel seçimlerini, ilk sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mark Rutte'nin önderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) kazandı.

Hollanda'da korona virüs salgını gölgesinde yapılan genel seçimlerde sandıklar kapandı. Seçimler salgın tedbirleri çercevesinde 15 Mart'ta başlamıştı. Yerel saatle 21.00 itibari ile oy verme işlemi sona ererken, seçimlere katılım oranının yüzde 82'den fazla olduğu belirtildi. Seçimlerde 37 parti parlamentonun alt kanadındaki 150 sandalye için yarıştı.

İlk sandık çıkış anketlerine göre ise, Başbakan Mark Rutte'nin önderliğindeki merkez sağ Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) kazandığı bildirildi. Resmi olmayan sonuçlara göre VVD'nin 36, Demokratlar 66'nın (D66) 27, Özgürlük Partisi'nin (PVV) 17, Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDA) 14, İşçi Partisi'nin (PvdA) 9, Yeşil Sol (GL) ve Sosyalist Partisi'nin 6'şar sandalye kazanması bekleniyor.

VVD, 2017 seçimlerine kıyasla sandalye sayısın 3 artırırken, seçimleri 4'üncü kez kazanması halinde Rutte Hollanda'nın en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını alacak.

Aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki PVV bu seçimde kampanyasını İslam karşıtlığı üzerine kurarken, bir önceki seçime kıyasla 3 sandalye kaybetti.

Tunahan Kuzu'nın liderliğinde kurulan ve üyelerinin çoğunluğunun Türk olduğu Denk partisinin ise, 2017 seçimlerine kıyasla 1 sandalye kaybettiği ve 2 sandalye kazandığını bildirildi.

Bu seçimlerin Hollanda hükümetinin Covid-19 salgınına tepkisine ilişkin bir referandum olarak görülürken, kesin sonuçların yerel saatle 01.00'de açıklanması bekleniyor.

Sandık çıkış anketine göre, hiçbir partinin hükümeti tek başına kuracak sandalye sayısına ulaşamadığı ve en az 3 partili bir koalisyon hükümeti kurulacağı öngörülüyor.

Öte yandan Rutte ve kabinesinin, meclisin yaptığı soruşturma sonucu çocuk bakım ödeneği alan 30 binden fazla göçmen kökenli aileyi dolandırıcılıkla suçlayarak zarara uğrattığının ortaya çıkması ile 15 Ocak'ta istifa etmişti. - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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