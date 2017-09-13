Hollanda'da Polis Foto Muhabirinin Fotoğraflarına El Koydu

Hollanda'nın ulusal gazetelerinden NRC Handelsblad foto muhabiri Chris Keulen, çektiği fotoğrafları polise teslim etmediği için gözaltına alındı.



Hollanda basınındaki haberlere göre, Brunssum kentindeki NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığına yakın bir bölgede NATO keşif uçaklarının sesinden rahatsız olan bir aktivist ile sivil elbiseli ABD askeri arasında kavga çıktı.



Kavganın fotoğrafını çeken Keulen, şahit olarak dinlendiği karakolda çektiği fotoğrafları polise teslim etmediği için iki saatliğine gözaltına alındı ve fotoğraflarına el konuldu.



Savcılığa şikayette bulunduklarını belirten NRC baş editörü Peter Vandermeersch, polisin ve savcılığın kuralları bilmemesinin endişe verici olduğunu kaydetti.



Hollanda Basın Derneği (NVJ) Genel Sekreteri Thomas Bruning, bu durumun bilindik bir problem olduğunu ve ülkede bu tür vakaların yılda en az bir kez yaşandığını söyledi.