Hollanda'da Paralı Seksin Yasaklanması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Hollanda'da Exxpose adlı gençlik haraketi, paralı seksin cezalandırılması için kampanya başlattı. "Paha biçilemezim" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 40 bin imza toplandı. İmzalar yarın Parlamento'ya sunulacak.

Kampanya lideri Willemijn de Jong, "seks endüstrisinde sömürülen korumasız kadınlara sahip çıkmayı" amaçladıklarını söyledi.

Hollanda Radyosu'na (NPO 1) konuşan de Jong'a göre, ülkedeki mevcut işleyiş,model eşitsizliğe yol açıyor. Güç ve parası olan erkekler, savunmasız ve dezavantajlı kadınları istismar ediyor.

Exxpose'ye göre, seks endüstrisinde ağırlıklı olarak, "kendileri için başka seçenek göremeyen ya da erkekler tarafından zorlanan savunmasız kadınlar" yer alıyor.

Resmi politikaların, erkeklere "kadınları satın alma hakkı tanıdığını" savunan gençlik örgütüne göre, erkeklerin cinsel ihtiyaçları uğruna kadınların güvenliği ve refahı feda ediliyor.

Fuhuşla mücadale konusunda Hristiyanlıktan ilham alan gençlik örgütü, Hollanda fuhuş politikasının insan ticareti ile mücadelede yetersiz olduğuna inanıyor. Örgüt bu nedenle, fuhuş ve insan kaçakçılığından atındırılmış bir toplum talep ediyor.

'İskandinav modeli'

Hollandalı gençler, halen İsveç, Norveç ve Fransa'da yürürlükte olan yasaların kendi ülkelerinde da hayata geçirilmesini istiyor.

"İskandinav modeli" olarak bilinen yasa, para karşılığı seks talebinde bulunanların cezalandırılmasını içeriyor. Yasaya göre, seks işçileri cezadan muaf tutuluyor. Resmi otoriteler tarafından seks işçilerine yardım teklif ediliyor.

Seks uzmanı Yvette Luhrs ise, sanılanın aksine "İskandinav modeli"nin işe yaramadığı görüşünde. Luhrs'a göre, İsveç'te seks işçileri açısından durum berbat.

Yasak nedeniyle "iyi müşteriler" seks işçilerinden uzak dururken, kadınlar "kötü müşteri" ile karşı karşıya kalıyor.

Bu nedenle İskandinav ülkelerindeki kadınların çok daha gazla şiddet gördüğünü söyleyen Luhrs, finansal bağımsızlığı olmayan seks işçilerinin, kirasını ödemek için kötü müşteriye katlandığını savunuyor.

Hükümet ortağı Hıristiyan Birliği Partisi (CU) lideri Gert Jan Segers, gençlik örgütünün kampanyasına destek veriyor.

"Aşk ve seks birbirine ait şeyler ama fuhuşun aşk ile ilgisi yok" diyen Segers'e göre, gençlerin meclisi bu konuda harakete geçirmesi "harika bir iş" olacak.