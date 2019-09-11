Hollanda'da ötanazi yasasına uymadığı iddiasıyla yargılanan doktor beraat etti

Hollanda'da ötanazi yasasına uymadığı iddiasıyla yargılanan doktor beraat etti

Hollanda'da ötanazi yasasının kuralları çerçevesi dışına çıkarak bir hastasını usülsüz bir şekilde öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan doktor tüm suçlamalardan beraat etti.

11.09.2019 18:00
Hollanda'da ötanazi yasasına uymadığı iddiasıyla yargılanan doktor beraat etti

Hollanda'da ötanazi yasasının kuralları çerçevesi dışına çıkarak bir hastasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan doktor tüm suçlamalardan beraat etti.


2016 yılında yaşanan olayda, hastalığının ilk evrelerinde ötanazi isteyen 74 yaşındaki hastanın, daha sonra ölmek istemediğine dair çeşitli imalarda bulunduğu iddia edilmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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