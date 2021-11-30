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Hollanda'da Omicron mutasyonu Güney Afrika uçuşlarından önce görüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hollanda'da Omicron mutasyonu Güney Afrika uçuşlarından önce görüldü

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), Covid-19'un Omicron mutasyonunun tahmin edilen tarihten bir hafta önce tespit edildiğini açıkladı.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), Covid-19'un Omicron mutasyonunun tahmin edilen tarihten bir hafta önce tespit edildiğini açıkladı.

Korona virüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu nedeniyle birçok ülke Güney Afrika ve çevresinden gelen uçuşları durdurma kararı alırken, mutasyona ilişkin araştırmalar da sürüyor. Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü tarafından bugün yapılan açıklamada, mutasyonun ülkede tahmin edilenden tarihten daha önce görüldüğü ifade edildi.

Daha önce yapılan açıklamada, 26 Kasım'da Güney Afrika'nın Johannesburg and Capetown uçuşları ile başkent Amsterdam'a gelen en az 13 kişide Omicron mutasyonu tespit edilmişti.

Ancak RIVM tarafından bugün yapılan açıklamada, 19 ve 23 Kasım'da iki kişiye yapılan testlerde Omicron mutasyonunun görüldüğü ve bu vakaların Güney Afrika'ya seyahat edip etmediğinin henüz bilinmediği kaydedildi.

Cuma günü Güney Afrika'dan Hollanda'ya gelen 2 uçuştaki toplam 600 yolcudan 61'inin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Vakalardan 13'ünde ise Omicron mutasyonu tespit edilmişti. Testleri pozitif çıkan yolcular bir otelde karantinaya alınmıştı.

Güney Afrika'da uzmanlar 25 Kasım'da yeni bir Covid-19 mutasyonu tespit ettiklerini duyurmuştu. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni mutasyonu Omicron olarak adlandırmıştı.

Omicron mutasyonu şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturalya, İspanya ve Japonya'da da tespit edildi.

(İHA)

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