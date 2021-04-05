Hollanda'da nisan ayında yağan kar, maç erteletti
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Hollanda'da nisan ayında yağan kar, maç erteletti

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
Hollanda'da nisan ayında yağan kar, maç erteletti

Hollanda İkinci Futbol Ligi'ndeki Roda-Almere City karşılaşması, ikinci yarıdaki yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

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Hollanda İkinci Futbol Ligi'ndeki Roda-Almere City karşılaşması, ikinci yarıdaki yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Ligin 32. haftasında Parkstad Limburg Stadı'nda oynanan mücadelenin ikinci yarısında kar yağışı etkili oldu.

Golsüz devam eden müsabakanın 67. dakikasında saha çizgileri görünmez hale gelince hakem Ingmar Oostrom maçı durdurdu.

Yaklaşık 45 dakika beklenmesinin ardından hava şartlarında değişme olmayınca karşılaşma tatil edildi.

Roda Kulübünün Twitter hesabından paylaşılan görüntüde zeminin tamamen karla kaplı olduğu görülürken, nisan ayında kar nedeniyle maç ertelenmesi sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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