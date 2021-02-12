ROTTERDAM - Hollanda'da Müslümanlardan evsizlere sıcak çorba
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ROTTERDAM - Hollanda'da Müslümanlardan evsizlere sıcak çorba

12.02.2021 22:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 23:09

İnsani yardım kuruluşu Hasene Hollanda, Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonunun desteğiyle ülkede yaşayan evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine 6 gün boyunca sıcak çorba dağıtacak.

İnsani yardım kuruluşu Hasene Hollanda, Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonunun desteğiyle ülkede yaşayan evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine 6 gün boyunca sıcak çorba dağıtacak.

Hollanda Hasene Derneği, Nico Adriaans Vakfı aracılığıyla soğuk kış şartlarında Rotterdam kentindeki evsiz ve ihtiyaç sahiplerine sıcak çorba ikramında bulundu.

Derneğin Güney Hollanda Temsilcisi Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki birçok büyük şehirde olduğu gibi Rotterdam'da da çeşitli nedenlerle yaşamlarını sokaklarda sürdürmek zorunda kalan insanların olduğunu söyledi.

Hasene'nin dünyanın dört bir tarafında Afrika'dan Asya'ya kadar her yerde mazlum ve mağdurlara yardım dağıtan bir dernek olduğunu belirten Doğan, "Mevcut yaşadığımız ülkede de ihtiyaç sahibi olan insanlar var. Yurt dışından gelip burada yeri yurdu ve resmi evrakı olmayan, bakıma muhtaç, evsiz ve günlük yiyeceklerini temin edemeyen insanlar var." dedi.

Doğan, "Hollanda toplumuna da faydalı olabilmek için Müslümanlar ve Hasene derneği olarak onları da unutmadığımızı gösterip en azından midelerine sıcak çorba girmesi için bu çalışmayı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Çorba dağıtımının büyük bir ilgiyle karşılandığını ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Doğan, "Bugün, yarın ve pazar günü Rotterdam'da, önümüzdeki hafta da 3 gün Eindhoven kentinde evsiz ve ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtacağız." diye konuştu.

ROTTERDAM - Hollanda'da Müslümanlardan evsizlere sıcak çorba
ROTTERDAM - Hollanda'da Müslümanlardan evsizlere sıcak çorba
ROTTERDAM - Hollanda'da Müslümanlardan evsizlere sıcak çorba
ROTTERDAM - Hollanda'da Müslümanlardan evsizlere sıcak çorba

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

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