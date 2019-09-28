Hollanda'da Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı sokak aksiyonu

28.09.2019 19:59

Hollanda'da Müslüman kadınların günlük hayatta uğradığı ayrımcılığa dikkati çekmek için başkent Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde sokak etkinliği düzenlendi.

Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu (NIF), Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu Kadınlar Teşkilatı ile Kadınlar Gençlik Teşkilatı, ayrımcılığa ve İslamofobiye karşı toplumsal dayanışma sağlamak adına "Çeşitliliği Destekle" sloganıyla etkinlik gerçekleştirdi.

NIF Kadınlar Teşkilatı Kurumsal İletişim Başkanı Esma Taner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin başörtülü kadınların son zamanlarda yaşadığı ayrımcılık ve İslamofobik saldırılara karşı dikkati çekmek olduğunu söyledi.

"Başörtülü bir kadına 'sıcak değil mi' sorusu bile hoş değil"

Müslüman kadınlara karşı ön yargıların kalkmasını umut ettiklerini belirten Taner, "Başörtüsü konusunda ayrımcılık yaşamak istemiyoruz. Biz de bu toplumda yaşıyoruz. Nasıl ki bu toplumda herkes olduğu ve istediği gibi yaşıyor ve kabulleniliyorsa biz de olduğumuz gibi kabullenilmek istiyoruz. Başörtülü bir kadına 'sıcak değil mi' sorusu bile hoş değil." diye konuştu.

Taner, gönüllü kadınlarla, Avrupa ve Hollanda'da yaşanan ayrımcılık ve İslamofobik saldırıların istatistiki bilgilerini panolara asarak etkinliğe katılanları bilgilendirdiklerini dile getirdi.

Her kesimden insanın stantlarını ziyaret ettiğini aktaran Taner, genelde olumlu tepkiler aldıklarını kaydetti.

İsmini vermek istemeyen bir katılımcı da "Benim başörtülü kadınlarla hiçbir sorunum yok. Farklılığa saygı aslında insan doğasında var. Sana benzemeyen insanları tanıdıkça ön yargıları da yıkmış olursun." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da 25 noktada düzenlendi

Etkinlik kapsamında, Almanya'nın Köln, Berlin, Berlin Neukölln, Berlin Wedding, Berlin Charlottenburg, Duisburg, Frankfurt, Ulm, Hannover, Dortmund, Bremen, Nürnberg, Mainz, Stuttgart Bruchsal, Sindelfingen, Vaihingen an der Enz, Schwäbisch Gmünd, Aalen, Heilbronn, Hamburg, Lübeck, Harburg, Münih, Hollanda'nın Amsterdam ve Rotterdam kentleri dahil 25 noktada stantlar açılarak, Müslüman kadınların karşı karşıya kaldığı ayrımcılığa dikkat çekildi.

Hollanda'da "İslamofobi'yi Bildir Vakfı"nın dün yayımladığı "Müslüman Karşıtı Irkçılık Raporu"nda, ülkede yaşayan Müslümanların yüzde 91'inin son 5 yılda İslamofobik saldırıya maruz kaldığı ortaya konmuştu.

Müslüman kadınlara yapılan saldırıların ise çoğunlukla sokakta gerçekleşen sözlü ve fiziki saldırılar olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA