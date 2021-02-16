Hollanda'da milletvekili Kuzu: "Her seçimde Türkler, Türkiye, Müslümanlar ve İslam üzerinden siyaset yapılıyor"

Hollanda'da üyelerinin çoğu Türk ve göçmenlerden oluşan Denk Partisi milletvekili Tunahan Kuzu, ülkede her seçimde Türkler, Türkiye, Müslümanlar ve İslam üzerinden siyaset yapıldığını söyledi.

Hollanda'da üyelerinin çoğu Türk ve göçmenlerden oluşan Denk Partisi milletvekili Tunahan Kuzu, ülkede her seçimde Türkler, Türkiye, Müslümanlar ve İslam üzerinden siyaset yapıldığını söyledi.

Kuzu, sosyal medya hesabından Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV) 15 Şubat'ta basına sızan Türkiye, Türkler ve ülkede yaşayan Müslümanlar hakkında güvenlik bilgilerini içeren taslak raporla ilgili video paylaştı.

NCTV'nin yalan, eksik ve varsayımlarla dolu güvenlik raporunun basında yer aldığını belirten Kuzu, "Her seçimde olduğu gibi bu seçimlerde de Hollandalı Türklere, Türkiye'ye, Müslümanlara ve İslam'a yönelik takıntılar gün yüzüne çıkıyor ve artıyor." ifadesini kullandı.

Kuzu, "Basına sızdırılan taslak raporun tamamlanması için en az iki bakanlık ve çeşitli uzmanların bu taslak rapora göz atması gerekiyor fakat bütün siyasi partiler kınamak için hazır halde sıraya çoktan girmiş durumda." diye konuştu.

Siyasi partilerin tek amacının basına sızan rapor üzerinden oy toplamak olduğunu ifade eden Kuzu, "Seçim zamanında alışmış olduğumuz manzaralar. Gerçek olan ise dünya genelinde terörden en fazla zarar gören ve can kaybeden ülkelerin başında Türkiye'nin gelmesidir. Alçak terör saldırıları ile onlarca değil yüzlerce vatandaşını şehit veren bir ülkeyi bu denli suçlamalara maruz bırakmak ucuz siyasetten başka hiçbir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzu, Denk partisi olarak Hollanda parlamentosunda bu tür haksızlıklara karşı her zaman mücadele edeceklerine dikkati çekerek, "Etnik kökenine veya dinine bakmadan Hollanda'da yaşayan herkesi sahiplenerek ayağa kalkıyoruz ve adaletsizliğe karşı asla gözlerimizi kapatmıyoruz." dedi.

Ülkede 15-17 Mart'ta genel seçim yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran