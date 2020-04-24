Hollanda'da ligler iptal, şampiyon ve küme düşen yok
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini duyurdu.
24.04.2020 20:05 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:05
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, liglerde şampiyon çıkmayacağı, küme düşme ve yükselme olmayacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com