Hollanda'da Kovid-19 vakaları en yüksek seviyede

Hollanda'da son 24 saatte 74 bin 85 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) açıklamasına göre, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Son 24 saatte 74 bin 85 vaka tespit edildi, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 143 artarak 1141'e ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısı da 5 artarak 238 oldu.

Ülkede son bir haftada günlük vaka sayısı ortalamada 61 bini geçerken yaklaşık 2,5 ay yürürlükte kalan kapanma tedbirlerine 25 Ocak'ta 6 haftalığına son verilmişti.