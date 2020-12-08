Hollanda'da Kovid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hollanda'da Kovid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti?

08.12.2020 22:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:52
Hollanda'da Kovid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti?

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı ortalama 6 binin üzerine çıkarak yeniden yükselişe geçti.

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı ortalama 6 binin üzerine çıkarak yeniden yükselişe geçti.

Devlet Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) internet sitesinde güncellenen verilere göre, Kovid-19'un son bir haftada 43 bin 103 kişide tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı ortalama 6 binin üstüne çıktı.

RIVM, son 24 saatte kaydedilen vaka sayısını 6 bin 187 olarak açıklarken bu artışı "endişe verici" olarak değerlendirdi.

Hollanda'da günlük vaka sayısı ekimde en yüksek seviyeye ulaşarak günlük 10 binin üzerine çıkmıştı.

Hükümetin sıkılaştırdığı "kısmi karantina" önlemleriyle günlük vaka sayısı kasım ayında 4 binlere kadar gerilemişti.

Önlemler sıkılaşabilir

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ile düzenlediği bugünkü basın toplantısında, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde önlemlerin gelecek hafta sıkılaşabileceğini belirtti.

Rutte, Noel tatili öncesinde alınacak muhtemel önlemlerin salgında üçüncü dalga yaşanmaması için gerekli olabileceğini kaydetti.

500 bin doz aşı sipariş edildi

Sağlık Bakanı de Jonge, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 500 bin dozluk ilk siparişin ocak ayının ilk haftasında ülkeye ulaşacağını bildirdi.

Aşının ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağı belirten de Jonge, 1 milyon 700 bin dozluk ikinci siparişin 2021'in mart ayının sonunda ellerine geçeceğini ifade etti.

"Kısmi karantina" devam ediyor

Hollanda'da hükümet, 14 Ekim'de "kısmi karantina" uygulamasına geçildiğini açıklamıştı.

Kısıtlamalar kapsamında restoran ve barlar yeniden kapatılırken toplu taşıma seferleri de azaltılmıştı.

Alkollü içecek satışı saat 20.00'den sonra yasaklanırken uyarıların ciddiye alınmaması sebebiyle oteller de alkol yasağına dahil edilmişti.

Ülkede 1 Aralıktan itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamayla kapalı alanlarda 13 yaş üstü herkesin maske takması zorunlu hale getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

İlgili Haberler

Son Dakika | Hollanda'da kafe ve restoran sahipleri Kovid-19 önlemlerini protesto etti
Son Dakika | Hollanda'da kafe ve restoran sahipleri Kovid-19 önlemlerini protesto etti
Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi
Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi
(VARŞOVA-ARŞİV)- Polonya'da Korona Virüs Vaka Sayısı 1 Milyonu Geçti
(VARŞOVA-ARŞİV)- Polonya'da Korona Virüs Vaka Sayısı 1 Milyonu Geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Muhsin Fahrizade
Magazin Ebru Şallı Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Okan Buruk Caner Erkin Mbaye Diagne Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Türk Silah Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hollanda'da Kovid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 22:56:30. #1.15#
title