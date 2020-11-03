Hollanda'da Kovid-19 vaka artışları nedeniyle ek önlemler açıklandı
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Hollanda'da Kovid-19 vaka artışları nedeniyle ek önlemler açıklandı

03.11.2020 23:13 | Son Güncelleme: 03.11.2020 23:16
Hollanda'da Kovid-19 vaka artışları nedeniyle ek önlemler açıklandı

Hollanda hükümeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vakalardaki yüksek artışı durdurmak için kamuya açık alanların ve binaların kapatılmasını da içeren bazı tedbirler aldı.

Hollanda hükümeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vakalardaki yüksek artışı durdurmak için kamuya açık alanların ve binaların kapatılmasını da içeren bazı tedbirler aldı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, haftalık basın toplantısında, Kovid-19'da yeni vakalardaki yüksek artışa karşı alınan ek önlemleri açıkladı.

Buna göre, sinema, müze, tiyatro, kütüphane, eğlence parkı, havuz ve hayvanat bahçeleri kapatılacak.

Cenaze törenlerinde en fazla 30, evlilik merasimlerinde en fazla 20 kişiye kadar katılıma izin verilecek.

Evden çalışmaya devam edilecek, evlere en fazla 2 misafir kabul edilecek.

Toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske kullanılmaya devam edilecek, seyahatler mümkün olduğunca ocak ortasına kadar ertelenecek.

Market ve benzin istasyonları hariç perakende, eğlence ve turizm işletmeleri 20.00'den itibaren kapatılacak ve ihlal durumunda bu yerler kapanma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Getirilen ek tedbirler yarın saat 20.00 itibarıyla yürürlüğe girecek ve iki hafta boyunca uygulanacak.

Bazı bölgelere sokağa çıkma yasağı gelebilir

Bölgeler arasındaki vaka sayısında ciddi farklılıklar olduğu belirtilen açıklamada, durumun kötüye gittiği bölgelerde sokağa çıkma yasağı ve okulların kapatılmasının değerlendirildiği bildirildi.

Başbakan Rutte, günlük vaka sayıları azalma eğiliminde olsa da önlemleri sıkılaştırmaya devam ederek, mayıs ve hazirandaki "hızlı gevşeme hatası"nı tekrarlamak istemediklerini söyledi.

"Kısmi karantina" uygulaması

Hollanda'da hükümet, 14 Ekim'de 4 haftalık "kısmi karantina" uygulamasına geçildiğini açıklamıştı.

Kısıtlamalar kapsamında restoran ve barlar yeniden kapatılırken, toplu taşıma seferleri de azaltılmıştı.

Alkollü içecek satışı saat 20.00'den sonra yasaklanırken, uyarıların ciddiye alınmaması sebebiyle oteller de alkol yasağına dahil edilmişti.

Hollanda'da "kısmi karantina" uygulanmasına rağmen koronavirüs vakalarındaki artış önlenememiş, günlük vaka sayısı 10 binin üzerine çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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