Hollanda'da Kovid-19'un etkisiyle en fazla iflas otelcilik ve yeme-içme sektöründe yaşandı
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Hollanda'da Kovid-19'un etkisiyle en fazla iflas otelcilik ve yeme-içme sektöründe yaşandı

Hollanda'da Kovid-19'un etkisiyle en fazla iflas otelcilik ve yeme-içme sektöründe yaşandı
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle en fazla iflas otelcilik ve yeme-içme sektöründe meydana geldi.

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle en fazla iflas otelcilik ve yeme-içme sektöründe meydana geldi.

Hollanda İstatistik Bürosunun (CBS) yayımladığı rapora göre, 2020'nin sadece ikinci çeyreğinde yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren 112 firmanın ve 19 otelin iflas ettiği belirtildi.

Bu rakamların 2013'ten bu yana görülen en yüksel iflas sayısı olduğu kaydedildi.

Raporda 2020'nin tamamında iflas açıklayan firma sayısı 286 olarak bildirilirken, otelcilik sektörünün 2020'de ekonomisindeki payının yüzde 2,1'den 1,3'e gerilediğine dikkat çekildi.

Ekonomik yardımlar iflasları engelleyemedi

Hollanda hükümetinin salgın döneminde işletmelere verdiği ekonomik yardımlardan en büyük payın otelcilik ve yeme-içme sektörüne ayrılmasına rağmen iflasların önüne geçilemedi.

Nisan 2021'e kadarki verilere göre otelcilik ve yeme-içme sektöründeki firmaların yüzde 75'i devlet yardımından yararlanırken bu rakam diğer sektörler için yüzde 31'de kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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