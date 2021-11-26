Hollanda'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hollanda'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı

AA / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel
Hollanda'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı

Hollanda'da geçici hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için tedbirlerin artırıldığını açıkladı.

Hollanda'da geçici hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için tedbirlerin artırıldığını açıkladı.

Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, bir hafta öne çekilen basın toplantısında, Kovid-19 vakalarındaki yüksek artışa karşı alınan ek önlemleri açıkladı.

Rutte, tedbirlerin artırıldığını ve alınan ek önlemlere göre, normalde 4 Aralık'a kadar sürecek "kısmi kapanma" uygulamasının iki hafta daha uzatıldığını ve tedbirlerin artırıldığını söyledi.

Önlemlere göre 28 Kasım'dan itibaren süpermarket gibi gıda satışı yapan marketler 06.00-20.00 saatlerinde; kafe ve restoranlar, diğer mağazalar, marketler, kuaförler, sinemalar, tiyatrolar, müzeler, eğlence parkları, spor salonları ve amatör spor aktiviteleri yapılan yerler ise 05.00-17.00 saatlerinde açık kalacak.

Profesyonel spor müsabakaları, eczaneler ve petrol istasyonları için saat sınırlanması uygulanmayacak. Maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Okullarda eğitim fiziki ortamda devam edecek. 9 yaş üstü öğrencilerin okulun koridorunda maske takması şart olacak.

Koronavirüs kartının geçerli olduğu her yerde sosyal mesafe ve maske şartı uygulanacak.

Evden çalışma tavsiyesinin devam ettiği ülkede konutlarda en fazla 4 misafir ağırlanabilecek.

Geçici hükümetin Sağlık Bakanı Hugo de Jonge da bugünden itibaren sağlık sektöründe "2D" adlı aşamaya geçildiğini duyurdu.

Son aşama öncesi olan 2D aşamasında hastaneler 6 hafta boyunca kemoterapi, böbrek nakli ve diğer kritik planlanabilir bakım hizmetlerini durduracak.

Ülkede vaka sayıları günlük ortalama 20 binin üzerinde

Hollanda'da ekimden bu yana yükselişe geçen Kovid-19 vaka sayıları, yaklaşık son iki haftada günlük ortalama 20 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede son 24 saatte 21 bin 350 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Geçici hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından bazı yerlerde maske kuralının geri getirildiğini bildirmiş ve kalabalık mekanlarda sosyal mesafe kuralının uygulanması tavsiyesinde bulunmuştu.

Vaka sayılarındaki artışın devam etmesinin ardından 12 Kasım itibarıyla kısmi kapanmaya gidildiği açıklanmıştı.

Ülke genelinde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı 23 Kasım'dan itibaren zorunlu hale getirilmiş, mesafe kuralına uymayanlara 95 avro para cezası uygulanacağı bildirilmişti.

Hollanda Sağlık Hizmetleri Kurumu aynı tarihte, ülkedeki 73 hastanenin 14'ünün yatak kapasitesinin dolması sebebiyle Kovid-19 hastalarına gerekli tedaviyi sunamayacak durumda olduğunu açıklamıştı.

Barışmak için intihara kalkıştığı eşine böyle seslendi: 'Merve kurban olayım geri dön'

Barışmak için intihara kalkıştığı eşine böyle seslendi: "Merve kurban olayım geri dön"

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Açıklaması

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Açıklaması

 Son dakika haberi: Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Abdullah Aşıran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title