Hollanda'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı

Hollanda'da geçici hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için tedbirlerin artırıldığını açıkladı.

Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, bir hafta öne çekilen basın toplantısında, Kovid-19 vakalarındaki yüksek artışa karşı alınan ek önlemleri açıkladı.

Rutte, tedbirlerin artırıldığını ve alınan ek önlemlere göre, normalde 4 Aralık'a kadar sürecek "kısmi kapanma" uygulamasının iki hafta daha uzatıldığını ve tedbirlerin artırıldığını söyledi.

Önlemlere göre 28 Kasım'dan itibaren süpermarket gibi gıda satışı yapan marketler 06.00-20.00 saatlerinde; kafe ve restoranlar, diğer mağazalar, marketler, kuaförler, sinemalar, tiyatrolar, müzeler, eğlence parkları, spor salonları ve amatör spor aktiviteleri yapılan yerler ise 05.00-17.00 saatlerinde açık kalacak.

Profesyonel spor müsabakaları, eczaneler ve petrol istasyonları için saat sınırlanması uygulanmayacak. Maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Okullarda eğitim fiziki ortamda devam edecek. 9 yaş üstü öğrencilerin okulun koridorunda maske takması şart olacak.

Koronavirüs kartının geçerli olduğu her yerde sosyal mesafe ve maske şartı uygulanacak.

Evden çalışma tavsiyesinin devam ettiği ülkede konutlarda en fazla 4 misafir ağırlanabilecek.

Geçici hükümetin Sağlık Bakanı Hugo de Jonge da bugünden itibaren sağlık sektöründe "2D" adlı aşamaya geçildiğini duyurdu.

Son aşama öncesi olan 2D aşamasında hastaneler 6 hafta boyunca kemoterapi, böbrek nakli ve diğer kritik planlanabilir bakım hizmetlerini durduracak.

Ülkede vaka sayıları günlük ortalama 20 binin üzerinde

Hollanda'da ekimden bu yana yükselişe geçen Kovid-19 vaka sayıları, yaklaşık son iki haftada günlük ortalama 20 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede son 24 saatte 21 bin 350 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Geçici hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından bazı yerlerde maske kuralının geri getirildiğini bildirmiş ve kalabalık mekanlarda sosyal mesafe kuralının uygulanması tavsiyesinde bulunmuştu.

Vaka sayılarındaki artışın devam etmesinin ardından 12 Kasım itibarıyla kısmi kapanmaya gidildiği açıklanmıştı.

Ülke genelinde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı 23 Kasım'dan itibaren zorunlu hale getirilmiş, mesafe kuralına uymayanlara 95 avro para cezası uygulanacağı bildirilmişti.

Hollanda Sağlık Hizmetleri Kurumu aynı tarihte, ülkedeki 73 hastanenin 14'ünün yatak kapasitesinin dolması sebebiyle Kovid-19 hastalarına gerekli tedaviyi sunamayacak durumda olduğunu açıklamıştı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Abdullah Aşıran - Son Dakika Haberleri

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