Hollanda'da Kovid-19 önlemlerini Holokost'a benzeten parti liderine ceza

Hollanda mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini Holokost'a (Yahudi soykırımı) benzeten sosyal medya paylaşımları yapan aşırı sağcı Demokrasi Forumu Partisi (FvD) lideri Thierry Baudet'in, paylaşımlarını silmesine hükmetti.

Amsterdam'daki mahkeme, Baudet'in Twitter'da aşılanmamış kişileri "yeni Yahudiler" ve aşılanmamışları dışlayanları "yeni Naziler" olarak tanımladığı twitlerine ilişkin açılan davada kararını açıkladı.

Yahudi gruplarca açılan dava kapsamında Baudet'in 48 saatte paylaşımlarını silmesini isteyen mahkeme, paylaşımların kaldırılmaması durumunda ise her gün 25 bin avro para cezasına hükmedileceğine karar verdi.

Mahkeme, Baudet'ten paylaşımlarında yer alan Nazi kamplarına ait fotoğrafları da Kovid-19 ile alakalı paylaşımlarında kullanmamasını istedi.

Mahkeme, kararın "Holokost kurbanlarını ve akrabalarını amaçsızca rencide etmek" nedeniyle verildiğini ifade etti.

Karara itiraz edilecek

Baudet, paylaşımlarını Twitter'dan kaldırırken; FvD'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, mahkemenin ifade özgürlüğünü engellediği ve karara itiraz edileceği kaydedildi.

Baudet, hükümetin kasımda açıkladığı Kovid-19'la alakalı tedbirlere ilişkin paylaşımında, aşı uygulamalarını, çocuklara aşı yapılmasını ve "kısmi kapanma" kararlarını Holokost ile kıyaslayan paylaşımlarda bulunmuştu.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri

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