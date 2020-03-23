Hollanda'da Kovid-19 önlemlerine uymayanlara para cezası Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için aldığı önlemler kapsamında kurallara uymayanlara para cezası uygulanacak.

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için aldığı önlemler kapsamında kurallara uymayanlara para cezası uygulanacak.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin koronavirüs kapsamında aldığı yeni önlemleri ve kararları açıkladı.

Grapperhaus, daha önce alınan kararda 6 Nisan'a kadar iptal edilen planlanmış etkinliklerin ve toplantıların 1 Haziran'a kadar uzatıldığını söyledi.

Belediyelerin acil durum talimatı uygulayabileceklerini belirten Grapperhaus, orman, park ve sahil gibi kalabalık ortamların halka kapatılabileceğini kaydetti.

Grapperhaus, dışarıda 3 ve daha fazla kişinin bir araya gelmesi ve kişiler arasında 1,5 metreden az mesafe olması halinde ceza kesileceğini belirterek, bu kapsamda kişilere 400 avroya, kurum ve şirketlere ise 4000 avroya kadar ceza uygulanacağını ifade etti.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü'nden (RIVM) yapılan yazılı açıklamada, vaka sayısının bir günde 545 artarak 4749'a, ölü sayısının 34 artarak 213'e çıktığı belirtilmişti.

Kaynak: AA