Hollanda'da Kovid-19 önlemleri aşamalı gevşetilecek
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Hollanda'da Kovid-19 önlemleri aşamalı gevşetilecek

Hollanda'da Kovid-19 önlemleri aşamalı gevşetilecek
06.05.2020 21:54 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:54

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede önlemler adım adım gevşetilecek.

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede önlemler adım adım gevşetilecek.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yaptığı basın açıklamasında, ülkede Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısında düşüş yaşanmasından dolayı önlemlerin 1 Eylül'e kadar 1,5 metre mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı gevşetileceğini söyledi.

Normal hayata geçişin uzun bir zaman alacağının altını çizen Rutte, 11 Mayıs'tan itibaren berber, güzellik salonu ve kuaför gibi yakın temasta bulunulan mesleklerin randevulu olması şartıyla açılacağını bildirdi.

Rutte, 11 Mayıs'tan itibaren kütüphanelerin de açılacağını ve yetişkinlerin temasta bulunmadan açık alanlarda spor yapabileceğini ifade etti.

Mümkün olduğu takdirde 1 Haziran'dan itibaren restoran, kafe, müze ve sinemaların açılacağını dile getiren Rutte, personelle beraber en fazla 30 kişinin içeride bulunabileceğini, restoranların teras kısmının ise tamamen açılacağını kaydetti.

Rutte, toplu taşıma araçlarının bu tarihten itibaren tam hizmet sunacağını, istasyonlarda sosyal mesafenin korunacağını, araçlarda ise yolcuların maske takmasının şart olduğunu aktardı.

Liselerin 15 Haziran'dan itibaren eğitime başlayacağını anlatan Rutte, ibadethane, cenaze ve düğünlerde 1 Temmuz'dan itibaren 100 kişinin bir araya gelebileceğini açıkladı. Ülke içindeki tatil yerlerinin de bu tarihte açılacağını söyleyen Rutte, restoran ve kafelerin ise bu tarihten itibaren 100 kişiye hizmet sunabileceğini duyurdu.

Başbakan, 1 Eylül'den itibaren ise tüm spor alanları ve spor okullarının açılacağını sözlerine ekledi.

Hollanda hükümeti, 21 Nisan'da, kreşler ve özel eğitim merkezlerinin 11 Mayıs, ortaöğretim kurumlarının ise 1 Haziran'da eğitime başlayacağını açıklamıştı.

Hükümet, 18 yaş altındakilerin 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla 28 Nisan'dan itibaren açık alanlarda spor yapabileceğini duyurmuştu.

Bakımevinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması ve çalışanlar için yakın mesafe gibi geçerli kısıtlamaların ise 20 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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