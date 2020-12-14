Hollanda'da Kovid-19 önlemleri 19 Ocak'a kadar sıkılaştırıldı
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Hollanda'da Kovid-19 önlemleri 19 Ocak'a kadar sıkılaştırıldı

14.12.2020 22:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:28
Hollanda'da Kovid-19 önlemleri 19 Ocak'a kadar sıkılaştırıldı

Hollanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük yeni vaka sayılarının artması nedeniyle yarından itibaren 19 Ocak 2021'e kadar daha sıkı karantina kurallarına geçildiğini duyurdu.

Hollanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük yeni vaka sayılarının artması nedeniyle yarından itibaren 19 Ocak 2021'e kadar daha sıkı karantina kurallarına geçildiğini duyurdu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ulusa sesleniş konuşmasında, okulla, tüm pazar ve mağazaların 19 Ocak'a kadar kapatıldığını açıkladı.

Rutte, 14 Ekim'de yürürlüğe giren "kısmi karantina" uygulamasının vaka sayılarının düşürülmesi için yeterli olmadığını, son dönemde günlük yeni vakaların arttığını, Kovid-19 kaynaklı ölü sayılarının da yükseldiğini ifade etti.

Bu nedenle acil harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Rutte, alınan karantina tedbirlerinin bu geceden itibaren uygulanacağını ve günlük 8 binleri aşan vaka sayısının hızlı şekilde düşürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Karantina kuralları protesto edildi

Rutte'nin ulusa sesleniş öncesinden gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda konuşan Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, vaka sayılarının çok yükselerek sağlık sistemini ciddi derecede zorladığını belirtmişti.

Rutte'nin seslenişi sırasında az sayıda kişi, açıklanan karantina kurallarını alkış ve ıslıklarla protesto etti.

19 Ocak'a kadar geçerli olacak tedbirler

Açıklanan tedbirlere göre, temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar, güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler, sinema, müze, hayvanat bahçesi ve kütüphaneler kapatılacak.

Noel tatili dolayısıyla ailelerin bir araya gelmemesi için hanelerde en fazla 2 misafire izin verilecek.

Okullar, 16 Aralık'tan itibaren kapatılacak ve eğitim 19 Ocak'a kadar uzaktan devam edecek.

Oteller açık kalmaya devam ederken, restoran bölümleri kapalı kalacak.

Kapatılan işletmelere devlet yardımı yapılacağı aktarılırken, işverenlerden çalışanlarına mümkün olduğu kadar uzaktan çalışma imkanı sağlanması istendi.

Kapatılan bar ve restoranlar gibi işletmeler, paket servisi yapabilecek.

Kilise, sinagog ve camilerde 1,5 metre mesafe kuralına ve maske takma zorunluğuna uyulması durumunda ibadetler yapılabilecek.

Ülke dışına ve yurt içinde zorunlu olmayan seyahatlerden vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de dün benzer şekilde eyalet başbakanlarının yaptığı toplantıda alınan kararlara göre, 10 Ocak'a kadar yürürlükteki tedbirlerin artırıldığını açıklamıştı.

?- "Kısmi karantina" uygulaması

Hollanda'da hükümet, 14 Ekim'de 4 haftalık "kısmi karantina" uygulamasına geçildiğini açıklamıştı.

Kısıtlamalar kapsamında restoran ve barlar yeniden kapatılırken, toplu taşıma seferleri de azaltılmıştı.

Alkollü içecek satışı saat 20.00'den sonra yasaklanmış, uyarıların ciddiye alınmaması sebebiyle oteller de yasak kapsamına dahil edilmişti.

Hükümetin 3 Kasım'da aldığı ek önlemlere göre, sinema, müze, tiyatro, kütüphane, eğlence parkı, havuz ve hayvanat bahçeleri kapatılmış ve 2 hafta sonra tekrar açılmıştı. ???????1 Aralık'tan itibaren kapalı alanlarda maske takılması zorunlu hale getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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