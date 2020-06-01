Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 962'ye yükseldi
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Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 962'ye yükseldi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 5 bin 962'ye çıktı.

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 962'ye yükseldi
01.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:57

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 5 bin 962'ye çıktı.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 9 artarak 11 bin 744'e ulaştı.

Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 103 artışla toplam 46 bin 545'e yükseldi.

Ülkede normalleşmede ikinci aşama bugün başladı

Hollanda'da normalleşmede ikinci aşama, 1,5 metre mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla bugün başladı.

Bugünden itibaren kafe, müze ve sinemalarda personel hariç en fazla 30 kişi içeride bulunabilecek ve aynı aileden olanların 1,5 metre mesafe kuralına uymasına gerek kalmayacak.Teraslarda sayı sınırlaması olmayacak.

İkinci aşamadan itibaren dışarıda en fazla 2 kişinin bir araya gelebilme kuralı sona erecek.

Toplu taşıma araçları tam hizmet sunacak, istasyonlarda sosyal mesafe korunacak, araçlarda yolcuların maske takması mecburi olacak.

Korona belirtileri olan herkes bugünden itibaren test yapılması için başvuru yapabilecek.

Öte yandan, Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu (NIF) ve Milli Görüş Federasyonu (MGNN) altında faaliyet gösteren yaklaşık 40 cami, bugünden itibaren camilerini belirli kurallar çerçevesinde toplu ibadete açtı.

Hollanda hükümeti, 19 Mayıs'ta tedbirlerin gevşetilmesinde ilk aşamanın olumlu geçtiğini, 1 Haziran'dan itibaren ikinci aşamaya geçilmesinin mümkün olduğunu açıklamıştı.

Hollanda'da tedbirlerin gevşetilmesi

Hükümet, 6 Mayıs'ta, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısında düşüş kaydedilmesinden dolayı önlemlerin 1 Eylül'e kadar 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı gevşetileceğini açıklamıştı.

11 Mayıs'ta başlayan ilk aşamayla kuaför salonları, sürücü kursları ve fizik tedavi merkezleri gibi yakın temasta bulunulan iş yerlerinin randevuyla çalışması kararlaştırılmıştı.

İlkokullar, kreşler, özel eğitim merkezleri ve kütüphaneler yeniden açılırken yetişkinlerin temasta bulunmadan açık alanlarda spor yapabilmesine olanak tanınmıştı.

Ortaöğretim kurumları, 1,5 metre mesafeyi koruma şartıyla yarın açılacak. Liseler ise 15 Haziran'dan itibaren eğitime başlayacak.

Bazı bölgelerde deneme sürecinde olan bakımevlerinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması uygulamasının ülke genelinde 15 Haziran'da sona ermesi bekleniyor.

1 Temmuz'dan itibaren ibadethane, cenaze ve düğünlerde 100 kişi bir araya gelebilecek, ülke içindeki tatil yerleri açılacak ve restoran ile kafeler 100 kişiye hizmet sunabilecek.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 27 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ikinci aşamanın başarılı geçmesi halinde, tüm spor tesislerinin daha önce belirlenen 1 Eylül yerine 1 Temmuz'dan itibaren açılabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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