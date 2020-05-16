Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 670'e çıktı
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Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 670'e çıktı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 5 bin 670'e yükseldi.

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 670'e çıktı
16.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:50

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 5 bin 670'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 45 artarak 11 bin 537 oldu.

Vaka sayısının 189 artışla 43 bin 870'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 27 artışla 5 bin 670'e ulaştı.

Öte yandan, Hollanda hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı istisnalar hariç Hollanda'ya seyahat kısıtlamasının 15 Haziran'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Hollanda'da tedbirlerin gevşetilmesi

Hükümet, 6 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısında düşüş kaydedilmesinden dolayı önlemlerin 1 Eylül'e kadar 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı gevşetileceğini açıklamıştı.

11 Mayıs'ta başlayan ilk aşamayla kuaför salonları, sürücü kursları ve fizik tedavi merkezleri gibi yakın temasta bulunulan iş yerlerinin randevuyla çalışması kararlaştırıldı.

İlkokullar, kreşler, özel eğitim merkezleri ve kütüphaneler açılırken, yetişkinlerin temasta bulunmadan açık alanlarda spor yapabilmesine olanak tanındı.

İlk aşamadan sonra mümkün olduğu takdirde 1 Haziran'dan itibaren restoran, kafe, müze ve sinemalar açılacak fakat personel dahil en fazla 30 kişi içeride bulunabilecek.

Ortaöğretim kurumları da bu tarihten itibaren eğitime başlayacak.

Toplu taşıma araçları tam hizmet sunacak, istasyonlarda sosyal mesafe korunacak, araçlarda yolcuların maske takması mecburi olacak.

Liseler 15 Haziran'dan itibaren eğitime başlayacak.

İbadethane, cenaze ve düğünlerde 1 Temmuz'dan itibaren 100 kişi bir araya gelebilecek. Ülke içindeki tatil yerleri de bu tarihte açılacak. Restoran ve kafeler, aynı tarihten itibaren 100 kişiye hizmet sunabilecek.

1 Eylül'den itibaren de tüm spor tesisleri açılacak.

Bakımevinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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