Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 456'ya ulaştı
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Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 456'ya ulaştı

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 456'ya ulaştı
11.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:02

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 16 artarak 5 bin 456'ya yükseldi.

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 16 artarak 5 bin 456'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 36 artarak 11 bin 343 oldu.

Vaka sayısının 161 artarak 42 bin 788'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 16 artışla 5 bin 456'ya ulaştı.

Ülkede normalleşmede ilk aşama bugün başladı

Hollanda'da 1 Eylül'e kadar 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla normalleşmede ilk aşama bugün başladı.

Bugünden itibaren berber ve kuaför salonları, sürücü kursları ve fizik tedavi merkezleri gibi yakın temasta bulunulan iş yerleri randevu ile çalışacak.

İlkokullar, kreşler, özel (ilkokul) eğitim merkezleri ve kütüphaneler açılırken, yetişkinler temasta bulunmadan açık alanlarda spor yapabiliyor.

Öte yandan Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu (NIF) ve Milli Görüş Federasyonu (MGNN) yaptıkları yazılı açıklamada, 1 Haziran'dan itibaren camilerini belirli kurallar çerçevesinde açacaklarını duyurdu.

Hollanda'da tedbirlerin gevşetilmesi

Hükümet, 6 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısında düşüş kaydedilmesinden dolayı önlemlerin 1 Eylül'e kadar 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı gevşetileceğini açıklamıştı.

Mümkün olduğu takdirde 1 Haziran'dan itibaren restoran, kafe, müze ve sinemalar açılacak fakat personelle en fazla 30 kişi içeride bulunabilecek.

Ortaöğretim kurumları da bu tarihten itibaren eğitime başlayacak.

Toplu taşıma araçları tam hizmet sunacak, istasyonlarda sosyal mesafe korunacak, araçlarda yolcuların maske takması mecburi olacak.

Liseler 15 Haziran'dan itibaren eğitime başlayacak.

İbadethane, cenaze ve düğünlerde 1 Temmuz'dan itibaren 100 kişi bir araya gelebilecek. Ülke içindeki tatil yerleri de bu tarihte açılacak. Restoran ve kafeler, aynı tarihten itibaren 100 kişiye hizmet sunabilecek.

1 Eylül'den itibaren ise tüm spor alanları ve spor okulları açılacak.

Bakımevinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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