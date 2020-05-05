Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 168'e yükseldi
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Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 168'e yükseldi

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 168'e yükseldi
05.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:04

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 86 artarak 5 bin 168'e yükseldi.

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 86 artarak 5 bin 168'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi. Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 89 artarak 11 bin 126 oldu. Kovid-19 görülen kişi sayısının 317 artarak 41 bin 087'ye çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 86 artışla 5 bin 168'e yükseldi.

Kovid-19 önlemlerine karşı protestoda çok sayıda gözaltı

Bu arada, yerel basında çıkan haberlerde, Lahey kentindeki Koekamp meydanında Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla toplanan yaklaşık 200 göstericiden bir kısmının gözaltına alındığı belirtildi. Gösterinin Lahey Belediye Başkanı Johan Remkes tarafından kurallara uyulmadığı gerekçesi ile sonlandırıldığı, uyarılara rağmen gösteriye devam eden onlarca kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Hollanda'da tedbirlerin gevşetilmesi

Hollanda hükümeti 21 Nisan'da, kreşler ve özel eğitim merkezlerinin 11 Mayıs, ortaöğretim kurumlarının ise 1 Haziran'da eğitime başlayacağını açıklamıştı.

Hükümet, 18 yaş altındakilerin 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla 28 Nisan'dan itibaren açık alanlarda spor yapabileceğini duyurmuştu.

Bakımevinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması ve yakın mesafe çalışanlar için geçerli kısıtlamaların ise 20 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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