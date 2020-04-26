Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 475'e çıktı
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Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 475'e çıktı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 66 artarak 4 bin 475'e ulaştı.

26.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:10
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 475'e çıktı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 66 artarak 4 bin 475'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 10 bin 456 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 655 artarak 37 bin 485'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 66 artışla 4 bin 475'e yükseldi.

Kaynak: AA

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