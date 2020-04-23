Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 177'ye çıktı Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 4 bin 177'ye ulaştı.

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 4 bin 177'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 137 artarak 10 bin 158 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 887 artarak 35 bin 729'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 123 artışla 4 bin 177'ye yükseldi.

Kaynak: AA