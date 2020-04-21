Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 916'ya çıktı Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 165 artarak 3 bin 916'ya ulaştı.

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 165 artarak 3 bin 916'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 118 artarak 9 bin 897 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 729 artarak 34 bin 134'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 165 artışla 3 bin 916'ya yükseldi.

Kaynak: AA