Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 916'ya çıktı
Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 165 artarak 3 bin 916'ya ulaştı.
21.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:12
Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 165 artarak 3 bin 916'ya ulaştı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 118 artarak 9 bin 897 oldu.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 729 artarak 34 bin 134'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 165 artışla 3 bin 916'ya yükseldi.
Kaynak: AA