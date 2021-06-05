Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinde üçüncü aşamaya geçildi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde 28 Nisan'da başlayan gevşeme planında, bugün üçüncü aşamaya geçildi.

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde 28 Nisan'da başlayan gevşeme planında, bugün üçüncü aşamaya geçildi.

Buna göre, daha önce sadece açık alan ve teras bölümleri açılan kafe, restoran ve lokantalar, bugünden itibaren mesafe ve hijyen kurallarına uymak şartı ve içeride 50 kişiyi aşmamak kaydıyla 06.00 ila 22.00 saatleri arasında müşteri alabilecek.

Müze, kültür merkezleri, sinema ve tiyatrolar tekrar açılırken kapasitesi 1000 kişiyi aşan etkinlik salonlarına 250 kişi alınabilecek.

Bugünden itibaren giriş için negatif test sonucu gereken festival ve konser etkinlikleri için herhangi bir sayı sınırlaması konulmayacak. Sanat merkezleri, atölyeler, gazino, oyun merkezleri ve saunalar 50 kişiye kadar ziyaretçi alabilecek.

Yetişkin sporlarında mesafe kuralı kalkarken spor salonlarına 50 kişi alınabilecek. Evlere kabul edilebilecek misafir sayısı ise 2'den 4'e çıktı. Barlar kapalı kalmaya devam edecek.

Vaka sayılarının azalması durumunda 30 Haziran'dan itibaren kısıtlamaları gevşetme konusunda son aşamaya geçilecek ve daha çok gevşetilmeye gidilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran