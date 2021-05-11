Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinde ikinci aşamaya 19 Mayıs'ta geçilebilecek
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Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinde ikinci aşamaya 19 Mayıs'ta geçilebilecek

Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinde ikinci aşamaya 19 Mayıs'ta geçilebilecek
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde başlayan gevşeme planında ikinci aşamaya 19 Mayıs'ta geçilebileceğini açıkladı.

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde başlayan gevşeme planında ikinci aşamaya 19 Mayıs'ta geçilebileceğini açıkladı.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, düzenlediği ortak basın toplantısında, rakamların salgında üçüncü dalganın aşıldığının göstermesi durumunda bazı tedbirlerin 19 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Rutte, salgının olumsuz seyretmesi durumunda hükümetin gevşeme planını durdurabileceği uyarısında bulundu.

Hastanelere yatırılan ağır hasta sayısının günlük 250 civarında olduğunu kaydeden Rutte, bu rakamın yüzde 20 düşürülmesinin beklendiğini ifade etti.

Bakan Jonge ise yaz tatilinin başında Hollandalıların üçte ikisinin aşılanmasını planladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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