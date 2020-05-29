Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 931'e yükseldi
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Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 931'e yükseldi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 5 bin 931'e çıktı.

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 931'e yükseldi
29.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:29

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 5 bin 931'e çıktı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 9 artarak 11 bin 722'ye ulaştı.

Vaka sayısının 176 artışla 46 bin 126'ya çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 artarak 5 bin 931'e yükseldi.

Tedbirlerin gevşetilmesinde ilk aşama olumlu geçti

Hollanda hükümeti, 19 Mayıs'ta tedbirlerin gevşetilmesinde ilk aşamanın olumlu geçtiğini belirterek, 1 Haziran'dan itibaren ikinci aşamaya geçilmesinin mümkün olduğunu açıklamıştı.

Hükümet, 6 Mayıs'ta açıkladığı ikinci aşamadan itibaren gevşetilecek tedbirlerle ilgili bazı değişiklikler yapıldığını bildirmişti.

Buna göre, 1 Haziran'dan itibaren açılacak restoran, kafe, müze ve sinemalarda personel hariç en fazla 30 kişi içeride bulunabilecek ve aynı aileden olanların 1,5 metre mesafe kuralına uymasına gerek kalmayacak.

Teraslarda sayı sınırlaması da olmayacak.

İkinci aşamadan itibaren dışarıda en fazla 2 kişinin bir araya gelme yasağı sona erecek.

Ortaöğretim kurumları da 1,5 metre mesafeyi koruma şartıyla 2 Haziran'da açılacak.

İkinci aşamadan itibaren yolcuların maske takma mecburiyeti bulunan toplu taşıma araçlarında bu kurala uymayan 13 yaş üstündekilere 95 avro ceza kesilecek.

Bazı bölgelerde deneme sürecinde olan bakımevlerinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması uygulamasının ülke genelinde 15 Haziran'da tamamen sona ermesi bekleniyor.

Hollanda'da tedbirlerin gevşetilmesi

Hükümet, 6 Mayıs'ta, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısında düşüş kaydedilmesinden dolayı önlemlerin 1 Eylül'e kadar 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı gevşetileceğini açıklamıştı.

11 Mayıs'ta başlayan ilk aşamayla kuaför salonları, sürücü kursları ve fizik tedavi merkezleri gibi yakın temasta bulunulan iş yerlerinin randevuyla çalışması kararlaştırılmıştı.

İlkokullar, kreşler, özel eğitim merkezleri ve kütüphaneler yeniden açılırken, yetişkinlerin temasta bulunmadan açık alanlarda spor yapabilmesine olanak tanınmıştı.

Liseler ise 15 Haziran'dan itibaren eğitime başlayacak.

1 Temmuz'dan itibaren ibadethane, cenaze ve düğünlerde 100 kişi bir araya gelebilecek, ülke içindeki tatil yerleri açılacak ve restoran ile kafeler 100 kişiye hizmet sunabilecek.

Başbakan Mark Rutte 27 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ikinci aşama başarılı geçtiği takdirde tüm spor tesislerinin daha önce belirlenen 1 Eylül yerine 1 Temmuz'dan itibaren açılabileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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