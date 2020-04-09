Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 396'ya yükseldi
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Hollanda, Güncel

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 396'ya yükseldi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1213 artarak 21 bin 762'ye ulaşırken, ölü sayısı 148 artışla 2 bin 396 oldu.

09.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:32
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 396'ya yükseldi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1213 artarak 21 bin 762'ye ulaşırken, ölü sayısı 148 artışla 2 bin 396 oldu.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Ülkede son 24 saatte 237 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 7 bin 972'ye ulaştı.

Kovid-19 görülen kişi sayısı 1213 artarak 21 bin 762'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 148 artışla 2 bin 396'ya yükseldi.

Kaynak: AA

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