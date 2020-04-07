Hollanda'da koronavirüsten son 24 saatte 234 kişi hayatını kaybetti Hollanda'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 234 kişi yaşamını yitirdi.

Hollanda'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 234 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 101'e çıktı.

Hollanda'da koronavirüs nedeniyle 234 kişinin yaşamını yitirmesi sonucu ölü sayısı 2 bin 101'e yükseldi. Ülkede bir günde 777 vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 19 bin 580'e çıktı.

Kaynak: DHA