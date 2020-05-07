Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 288'e yükseldi

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 84 kişi daha hayatını kaybetti.

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 84 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 288'e çıktı.

Hollanda'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 84 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 5 bin 288'e; toplam vaka sayısı ise 455 kişi daha artarak 41 bin 774'e ulaştı.

Kaynak: DHA