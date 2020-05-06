Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 204'e yükseldi

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 36 kişi daha hayatını kaybetti.

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 36 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 204'e çıktı.

Hollanda'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 36 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 5 bin 204'e; toplam vaka sayısı ise 232 kişi daha artarak 41 bin 319'a ulaştı.

Kaynak: DHA