Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 204'e yükseldi
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Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 204'e yükseldi

Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 204'e yükseldi
06.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:51

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 36 kişi daha hayatını kaybetti.

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 36 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 204'e çıktı.

Hollanda'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 36 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 5 bin 204'e; toplam vaka sayısı ise 232 kişi daha artarak 41 bin 319'a ulaştı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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