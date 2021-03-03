Hollanda'da koronavirüs test merkezinde patlama: Polis soruşturma başlattı
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BBC

Hollanda'da koronavirüs test merkezinde patlama: Polis soruşturma başlattı

03.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:40
Hollanda'da koronavirüs test merkezinde patlama: Polis soruşturma başlattı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın kuzeyindeki Bovenkarspel kasabasındaki bir koronavirüs test merkezinde Çarşamba sabahı bir patlama meydana geldi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın kuzeyindeki Bovenkarspel kasabasındaki bir koronavirüs test merkezinde Çarşamba sabahı bir patlama meydana geldi. Polis sözcüsü, patlamayla ilgili olarak, "Büyük olasılıkla test merkezini hedef alan bir saldırı" dedi. Olayla ilgli soruşturma başlatıldı.

Bovenkrspel'daki test merkezi henüz açılmadan, saat 06: 55'de metal boru içine yerleştirilen düzenek patladı.

Koronavirüs testlerinin yapıldığı binanın camları kırıldı.

Patlama sırasında binada bulunan güvenlik görevlisi yara almadan kurtuldu. Test merkezindeki randevular, bir süreliğine ertelendi.

Olay yerinde başka patlayıcı bulunup bulunmadığını belirlemek için imha ekipleri görevlendirildi.

Test merkezlerine saldırılar

Hollanda'da son iki ayda daha önce iki kez test merkezlerine saldırı düzenlenmişti.

Sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girdiği 23 Ocak'ta, aşırı sağcı partilerin çağrısıyla ülkenin doğusundaki Urk kentinde bu kararı protesto eden göstericiler, koronavirüs test merkezini ateşe vermişti.

Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Ocak ayı sonunda da Amsterdam yakınlarındaki Hilversum kasabasında başka bir test merkezine saldırı düzenlendi.

Hollanda'da salgının yayılmasını önlemek amacıyla 21: 00-04: 30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve birçok işyerinin kapalı olması, tepkilere neden oluyor.

Lahey Mahkemesi'nin 2 hafta önce verdiği, "sokağa çıkma yasağının derhal kaldırılması" yönündeki kararın temyiz mahkemesi tarafından iptal edilmesinin, hükümetin kararlarına duyulan desteğin azalmasına yol açtığı belirtiliyor.

Hollanda'daki aşırı sağcı seçmenlerin büyük bölümünün, koronavirüsün dünyada toplumları baskı altına almak için laboratuvarda üretilmiş bir biyolojik silah olduğuna inandığı düşünülüyor.

Bu kesim içinde koronavirüs aşısına karşı olanların sayısı da oldukça yüksek.

Hollanda'da koronavirüs test merkezinde patlama: Polis soruşturma başlattı
BBC
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