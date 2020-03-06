Hollanda'da korona virüsünden ilk ölüm

06.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:35

Hollanda'da korona virüsüne yakalanan 86 yaşındaki hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten kaynaklı ilk ölüm yaşandı.

Hollanda'da Ulusal Sağlık Enstitüsünce yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü nedeniyle ilk ölümün yaşandığı kaydedildi. Enfekte olan hastanın 86 yaşındaki bir erkek olduğu ve Rotterdam'deki hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. İlk korona virüsü vakasının 27 Şubat'ta bildirildiği ülkede, kesinleşmiş 82 virüs vakası bulunuyor.

SIRBİSTAN'DA İLK KORONA VAKASI

Dünyaya hızla yayılan ölümcül korona virüsü, bu kez Sırbistan'a sıçradı. Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasını doğruladığını belirtti. Bakan Loncar, virüse yakalanan hastanın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye seyahat eden 43 yaşında bir erkek olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini ifade etti.

ALMANYA'DA VİRÜS VAKASI 577'YE YÜKSELDİ

Alman Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da tespit edilen korona virüsünün tespit edildiği kişi sayısını 577 olarak açıkladı.

Alman Robert Koch Enstitüsüne göre, dünya genelinde 98 bin 254 kişinin korona virüsü yüzünden karantina altına alındı. Virüsten etkilenen 87 ülke ve bölgelerde 3 bin 406 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Virüsün ortaya çıktığı Çin, 80 bin 559 tespit edilen korona virüsü vakasıyla ilk sırada yer alırken, Güney Kore 6 bin 593 vaka ile ikinci sırada, 3 bin 858 vaka ile İtalya üçüncü, 4 bin 747 vaka ile İran dördüncü sırada yer aldı. Japonya ise bin 57 ile beşinci sırada yer alırken, Almanya 577 vaka ile listede altıncı sırayı aldı. Fransa'da 423, İspanya'da 329, ABD'de 233 vaka görüldü.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İHA