Hollanda'da köprüyü kapatan 130 çevreci aktivist gözaltına alındı

12.10.2019 20:21

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, bir köprüyü işgal eden iklim protestocularının eyleminde 130 aktivist gözaltına alındı.



"Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)" adlı grup tarafından düzenlenen eylemde, sabah 9'dan itibaren onlarca eylemci Blauwbrug köprüsü altına geçerek gemilerin geçmesini engelledi. Euronews.com'da Görüntüle