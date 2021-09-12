Hollanda'da konut azlığı ve artan kiralar protesto edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hollanda'da konut azlığı ve artan kiralar protesto edildi

AA / Selman Aksünger - Haberler | Güncel
Hollanda'da konut azlığı ve artan kiralar protesto edildi

Hollanda'da binlerce gösterici, ev bulma sorununu ve aşırı kira artışlarını protesto etti.

Hollanda'da binlerce gösterici, ev bulma sorununu ve aşırı kira artışlarını protesto etti.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Westerpark'ta çok sayıda kurumun ortaklaşa düzenlediği protestoya binlerce kişi katıldı.

Rozengracht ve Raadhuisstraat caddeleri üzerinden Dam Meydanı'na kadar yürüyen göstericiler, Konut azlığına ve artan kiralara tepki gösterdi.

"Yaşam protestosu" adı verilen gösteride, artan konut fiyatları, kiraların yükselmesi, sosyal konut bekleme sürelerinin uzunluğu ve özel sektörde uygun ev bulmanın zorluklarına dikkat çekildi.

İsmi vermek istemeyen bir gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 metrekarelik bir oda için aylık 750 avro ödediğini belirterek, çok eski odalar için dahi rakamların yüksekliğinden şikayet etti.

Göstericiler, üzerinde "Barınma hakkı insan hakkıdır", "Kiraların yükselmesini durdurun", "Spekülatörlere fırsat vermeyin", "Kira çılgınlığına karşı birlikte mücadele edelim", "Yaşamak kar etmekten üstündür" ve "Biz asgari ücretliler için buradayız" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Gösteride gerçekleştirilen konuşmalarda, Hollanda hükümetinin konut politikasını gözden geçirmesi istendi.

Dar gelirlilere ve öğrencilere yeterince konut sağlamasını isteyen göstericiler, konutların özel şirketler tarafından satın alınarak kira sektörünün tekelleşmesinin önüne geçilmesini talep etti.

Konut satımında ve kiralamalarda ayrımcılık yapılmamasını isteyen göstericiler, hükümetin konut işlerinden sorumlu yetkililerini soruna çare bulmaya davet etti.

İçlerinde bebekli ailelerin de bulunduğu protestocuların bir kısmı tahta bir baraka ve saman balyalarından yaptıkları evin üzerine fahiş satış ve kira rakamları yazarak yükselen fiyatları karikatürize etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında geçen protesto, olaysız sona erdi.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İbrahim Altay Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Göksel Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Vildan Atasever
Spor Max Meyer Cristiano Arda Turan Ozan Tufan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hollanda'da konut azlığı ve artan kiralar protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 22:53:01. #1.12#