Hollanda'da konut azlığı ve artan kiralar protesto edildi

Hollanda'da binlerce gösterici, ev bulma sorununu ve aşırı kira artışlarını protesto etti.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Westerpark'ta çok sayıda kurumun ortaklaşa düzenlediği protestoya binlerce kişi katıldı.

Rozengracht ve Raadhuisstraat caddeleri üzerinden Dam Meydanı'na kadar yürüyen göstericiler, Konut azlığına ve artan kiralara tepki gösterdi.

"Yaşam protestosu" adı verilen gösteride, artan konut fiyatları, kiraların yükselmesi, sosyal konut bekleme sürelerinin uzunluğu ve özel sektörde uygun ev bulmanın zorluklarına dikkat çekildi.

İsmi vermek istemeyen bir gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 metrekarelik bir oda için aylık 750 avro ödediğini belirterek, çok eski odalar için dahi rakamların yüksekliğinden şikayet etti.

Göstericiler, üzerinde "Barınma hakkı insan hakkıdır", "Kiraların yükselmesini durdurun", "Spekülatörlere fırsat vermeyin", "Kira çılgınlığına karşı birlikte mücadele edelim", "Yaşamak kar etmekten üstündür" ve "Biz asgari ücretliler için buradayız" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Gösteride gerçekleştirilen konuşmalarda, Hollanda hükümetinin konut politikasını gözden geçirmesi istendi.

Dar gelirlilere ve öğrencilere yeterince konut sağlamasını isteyen göstericiler, konutların özel şirketler tarafından satın alınarak kira sektörünün tekelleşmesinin önüne geçilmesini talep etti.

Konut satımında ve kiralamalarda ayrımcılık yapılmamasını isteyen göstericiler, hükümetin konut işlerinden sorumlu yetkililerini soruna çare bulmaya davet etti.

İçlerinde bebekli ailelerin de bulunduğu protestocuların bir kısmı tahta bir baraka ve saman balyalarından yaptıkları evin üzerine fahiş satış ve kira rakamları yazarak yükselen fiyatları karikatürize etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında geçen protesto, olaysız sona erdi.